Morto Diego Marmo il pm che fece condannare Enzo Tortora video Fu promosso dopo l’errore e poi nominato assessore

È morto a 88 anni Diego Marmo, il pubblico ministero coinvolto nel processo che portò alla condanna di Enzo Tortora. Marmo aveva ottenuto una promozione dopo l’errore giudiziario e successivamente era stato nominato assessore. La sua scomparsa riaccende l’attenzione su uno dei più noti errori della giustizia italiana, che si verificò durante il suo incarico.

La morte a 88 anni di Diego Marmo, il pm del processo a Enzo Tortora che ne sancì la condanna in primo piano, ha riaperto la ferita su quello che fu il più clamoroso degli errori giudiziari mai registrati in Italia. Marmo, che h a ricoperto anche l’incarico di procuratore a Torre Annunziata, aveva chiesto scusa alla famiglia Tortora nel 2014, ammettendo di avere commesso un errore. I suoi funerali sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, nel quartiere Vomero. Da magistrato Marmo aveva rappresentato l’accusa nel procedimento contro il conduttore televisivo Enzo Tortora, imputato per associazione camorristica e traffico di droga.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Morto Diego Marmo, il pm che fece condannare Enzo Tortora (video). Fu promosso dopo l’errore e poi nominato assessore Notizie correlate Leggi anche: Morto Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora Morto Diego Marmo il pm che accusò ingiustamente Enzo Tortora, chiese scusa solo nel 2014È morto all’età di 88 anni Diego Marmo, il magistrato che sostenne l’accusa nel celebre processo contro Enzo Tortora. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morto Diego Marmo il pm che accusò ingiustamente Enzo Tortora, chiese scusa solo nel 2014; Morto a 88 anni Diego Marmo, pm del processo a Enzo Tortora. Nel 2014 si scusò con la famiglia; Morto a 88 anni Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora; Morto a 88 anni Diego Marmo, il pm del processo a Enzo Tortora. Morto a 88 Diego Marmo, il pm del processo a Enzo Tortora. Nel 2014 le scuse alla famiglia del conduttoreÈ morto l'ex pm Diego Marmo, che sostenne l'accusa nel processo al conduttore Enzo Tortora; i funerali si terranno domani, 5 maggio, nella chiesa di San ... fanpage.it Morto a 88 anni Diego Marmo, il pm del processo a Enzo TortoraÈ morto, all'età di 88 anni, il magistrato Diego Marmo, che rappresentò l'accusa al processo che ha visto imputato Enzo Tortora. (ANSA) ... ansa.it Morto Diego Marmo, l'ex procuratore di Torre Annunziata fu l'accusatore di Tortora. Articolo nei confronti - facebook.com facebook "IL MAGISTRATO È morto Diego Marmo, pm del processo a Enzo Tortora" x.com