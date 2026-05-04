È deceduto all’età di 88 anni un magistrato noto per aver partecipato al processo contro un noto presentatore televisivo. L’uomo aveva sostenuto l’accusa nel procedimento giudiziario che portò alla condanna dell’indagato, processo poi definito ingiusto. La richiesta di scuse ufficiali arrivò solo molti anni dopo, nel 2014. La sua carriera è stata caratterizzata da un ruolo di rilievo in uno dei casi più discussi della giustizia italiana.

È morto all’età di 88 anni Diego Marmo, il magistrato che sostenne l’accusa nel celebre processo contro Enzo Tortora. Il decesso, avvenuto nella giornata di domenica, è stato reso noto solo oggi. Marmo fu pubblico ministero nel processo di primo grado che si concluse con la condanna del conduttore televisivo nell’ambito di un’inchiesta sulla camorra. Il presentatore fu accusato – su richiesta dei procuratori Francesco Cedrangolo e dello stesso Marmo – dal giudice istruttore Giorgio Fontana di associazione camorristica e traffico di droga. Le accuse, basate su dichiarazioni di pentiti e di soggetti provenienti da contesti criminali, portarono al suo arresto il 17 giugno 1983.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Diego Marmo il pm che accusò ingiustamente Enzo Tortora, chiese scusa solo nel 2014

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