È scomparso all'età di 88 anni il magistrato che si occupò del procedimento contro il conduttore televisivo accusato di associazione camorristica e traffico di droga. Da pubblico ministero, rappresentò l'accusa nel processo basandosi sulle dichiarazioni di pentiti. La sua carriera legale si concentrò su questo caso, che attirò molta attenzione mediatica. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

AGI - È morto all'età di 88 anni il magistrato Diego Marmo. Da pm ha rappresentato l'accusa nel procedimento contro il conduttore televisivo, Enzo Tortora, imputato per associazione camorristica e traffico di droga, sulla base di dichiarazioni di pentiti. Un errore giudiziario ammesso anni dopo l'assoluzione del presentatore da parte della Cassazione nel 1987, per il quale Marmo chiese scusa alla famiglia. Il magistrato ha anche ricoperto il ruolo di procuratore a Torre Annunziata e di assessore alla Legalità del comune di Pompei. Del decesso, avvenuto domenica, si è appreso oggi. I funerali si terranno domani a Napoli. La serie tv sul caso Tortora.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morto Diego Marmo, il pm che accusò Enzo Tortora

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