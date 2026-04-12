Risucchiato nell’idromassaggio La procura indaga tre persone per la morte del piccolo Matteo Disposta anche l’autopsia

La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino, indagando tre persone coinvolte. È stata disposta anche un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia è stata confermata ufficialmente e il procedimento giudiziario si sta svolgendo senza ulteriori dettagli pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione e si attendono sviluppi sulle indagini in corso.

di Francesco Zuppiroli Si è tinto d’inchiostro il registro degli indagati per la morte di Matteo Brandimarti. Sono tre i nomi spuntati ieri nel fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo aperto dalla procura di Rimini e portato avanti dai carabinieri di Novafeltria, per fare luce su eventuali responsabilità dietro alla morte del 12enne originario di San Benedetto, che ha perso la vita dopo quattro giorni di agonia nella terapia intensiva dell’ospedale Infermi. Dopo oltre quattro giorni trascorsi da quando il piccolo Matteo è stato risucchiato da un bocchettone della vasca idromassaggio nella spa dell’hotel di Pennabilli in cui il bambino si trovava con genitori e zii per trascorrere tutti insieme le vacanze di Pasqua.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risucchiato nell’idromassaggio. La procura indaga tre persone per la morte del piccolo Matteo. Disposta anche l’autopsia Bambino risucchiato nell'idromassaggio, tre indagati per la morte di Matteo BrandimartiTre persone sono indagate per la morte in un hotel di Penabilli (Rimini) del 12enne, Matteo Brandimarti, risucchiato la mattina di Pasqua da un... Tre indagati per la morte di Matteo, il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio a Pennabilli: chi sonoRimini, 11 aprile 2026 - Si tinge d’inchiostro il registro degli indagati per l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Matteo Brandimarti, il...