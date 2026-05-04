Doppia tragedia in autostrada | la procura indaga per omicidio stradale

La procura di Genova ha avviato un’indagine sui due incidenti avvenuti tra le autostrade A7 e A12 nel fine settimana, che hanno provocato la morte di due motociclisti. Le autorità stanno verificando le cause dei sinistri e raccogliendo eventuali elementi utili, senza ancora formulare ipotesi definite. La zona interessata comprende tratti di strada spesso coinvolti in incidenti di questo tipo.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo sui due incidenti mortali avvenuti tra A7 e A12 nel fine settimana, costati la vita a due motociclisti. Le vittime sono Davide Manelli, 26 anni, originario di Lecco, e Adriano Cancedda, 42 anni, residente a Sant’Olcese.L’indagine della procuraIl.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La tragedia di Sofia, Procura indaga per omicidio colposo. Sequestrata la cucina del ristoranteL'ipotesi è quella dello shock anafilattico: la 15enne era allergica alle proteine del latte. Dramma a Maddaloni per la morte della 14enne Sofia Di Vico: «Tragedia immensa». La procura indaga per omicidio colposoUna tragedia ha colpito profondamente Maddaloni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di amici, compagni di squadra e cittadini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Doppia emergenza sull'autostrada A14: urto tra Tir, strage di polli. Ecco cosa è successo; Doppia tragedia, ex infermiera accosta l’auto sotto casa e muore. Anziano si toglie la vita; Stefania Palmieri, il ricordo dei colleghi della 36enne morta al nono mese di gravidanza: Solare e disponibile, ci aveva resi migliori. Tragedia in autostrada. Camion si ribalta, autista muore a 59 anniTragedia in autostrada, venerdì sera: è morto un camionista di 59 anni a seguito di un incidente che non gli ha lasciato scampo. Santo Cocomero, residente a Portomaggiore, nel Ferrarese, ma originario ... ilrestodelcarlino.it Doppia tragedia nei laghi lombardi: morto un 15enne, gravissimo un 16enne @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/lombardia/…. x.com San Donaci, doppia tragedia familiare: fratello e sorella morti a poche ore di distanza Dramma a San Donaci, in provincia di Brindisi, dove un fratello e una sorella sono morti a poche ore di distanza, mentre una terza sorella è ricoverata in gravi condizioni. Il - facebook.com facebook