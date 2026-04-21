Morì precipitando dal balcone dell' hotel | la corte dispone una nuova perizia

La corte d'assise di Brindisi ha deciso di affidare una nuova perizia per chiarire le modalità e le ragioni della morte di un uomo tedesco di 53 anni, avvenuta nel 2021. L’uomo è precipitato da un balcone di un hotel di Ostuni, cadendo da un'altezza di circa undici metri durante la notte del 15 agosto. La decisione arriva in seguito alla revisione delle prove raccolte nel corso del procedimento.

BRINDISI - La corte d'assise di Brindisi ha disposto una nuova perizia per accertare la dinamica e le cause della morte di Thomas Bitter, il 53enne tedesco che morì dopo un volo di undici metri, precipitando da un balcone di un hotel di Ostuni la notte del 15 agosto 2021. È stata disposta.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Tredici Pietro urla dal balcone dell'hotel: "Stasera canto e gli faccio un c**o così". Un uomo commenta: "Raccomandato"È virale un video del figlio di Gianni Morandi in cui parla con i fan poche ore prima della sua esibizione sul palco dell'Ariston C’è chi lo conosce,... Sgarbi, il tribunale dispone una perizia medica: si valuta la capacità di autodeterminarsiIl Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica su Vittorio Sgarbi per accertare se sia in grado di comprendere pienamente il significato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bisceglie, lancia moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti entrambi; Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari: ricoverato in gravissime condizioni; Bisceglie, lancia moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti entrambi; Tragedia a Bisceglie, omicidio-suicidio in via Vittorio Veneto, coppia muore precipitando dal balcone. Donna muore precipitando dal balcone di casaUna donna di 49 anni è morta precipitando dal balcone della propria abitazione. La tragedia è avvenuta in via Guaragna, nella frazione Lauropoli di Cassano allo Ionio. Secondo una prima ricostruzione ... rainews.it Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia donna dal balcone e poi si butta anche lui(Adnkronos) - Due persone sono morte oggi mercoledì 15 aprile precipitando dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di una ... msn.com Roma, 23enne muore precipitando dalla tromba delle scale: aveva annunciato la laurea ma non risultava più iscritta da due anni https://vivere.me/gHB0-f facebook Roma, 13enne muore precipitando dal secondo piano. Il biglietto: 'Stanco della scuola' x.com