Mortadella 0 su 100 bresaola della Valtellina 7 | l’app francese Yuka boccia i cibi italiani perché rischiosi per la salute è polemica Il nutrizionista | Non funziona così

Un'applicazione francese di valutazione alimentare ha attribuito punteggi molto bassi a diversi prodotti italiani, tra cui la mortadella, valutata 0 su 100, e la bresaola della Valtellina, ferma a 7. Anche il prosciutto di Parma ha ottenuto un punteggio di 31. La scelta di questi punteggi ha suscitato reazioni e critiche, con un nutrizionista che ha commentato come tali valutazioni non riflettano correttamente la realtà.

Su un punteggio totale di 100, la mortadella Bologna IGP guadagna un tondo 0; va un po’ meglio al prosciutto di Parma, che prende 31 punti, ma la bresaola della Valtellina IGP si ferma a 7. E nel calderone finiscono naturalmente molti altri fiori all’occhiello italiani, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano passando per il prosciutto di San Daniele. In base ai criteri di Yuka, vanno penalizzati per l’alto tenore di grassi e sale. Come dire, buttiamo l’acqua sporca e il bambino. Una semplificazione eccessiva, che ha portato all’interrogazione parlamentare e alle prese di posizione di Confagricoltura e Confcooperative Fedagri. Perché alla fine l’app francese, nata nel 2020, ha un’ampia diffusione: proposta in 5 lingue, vanta 80 milioni di utenti, di cui 8 in Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mortadella 0 su 100, bresaola della Valtellina 7”: l’app francese Yuka boccia i cibi italiani perché rischiosi per la salute, è polemica. Il nutrizionista: “Non funziona così” Notizie correlate L'app francese Yuka boccia il cibo italiano. Il caso diventa un'interrogazione ai ministriRoma, 16 marzo 2026 – Sempre più spesso, al supermercato, si notano utenti impegnati a “scansionare” biscotti, merendine, conserve, ma anche... Leggi anche: Yuka, la app per la spesa "salutare" mortifica i cibi made in Italy Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Yuka, l'app che minaccia i prodotti alimentari italiani: mortadella bocciata, prosciutto di Parma salato; Yuka mette a rischio i salumi italiani: mortadella bocciata. Yuka, l'app francese boccia il cibo italiano perché rischioso per la salute. «Mortadella 0 su 100, bresaola della Valtellina 7»Un punteggio da 0 a 100 per ogni alimento. Questo è il metodo di valutazione di Yuka, la nuova app francese lanciata nel 2020 e che oggi ... msn.com Yuka, l'app che boccia le eccellenze italiane con lo stesso algoritmo del NutriscoreMortadella Bologna IGP: 0 su 100. Bresaola della Valtellina IGP: 7. Parmigiano Reggiano: 32. Aceto Balsamico di Modena: 20, classificato come troppo dolce e di salubrità scarsa. Sono i punteggi che ... buonissimo.it Torta salata con ZUCCHINE e MORTADELLA. Una torta salata facile, veloce ed economica, perfetta per pranzo, aperitivo o picnic. Si prepara in circa 30 minuti totali ed è buonissima sia calda che fredda. Ricetta QUI https://blog.giallozafferano.it/clapfood/ - facebook.com facebook