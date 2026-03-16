L'app francese Yuka ha valutato negativamente alcuni alimenti italiani, portando il caso all’attenzione dei ministri. In Italia, sempre più consumatori utilizzano lo smartphone per scansionare prodotti come biscotti, merendine, conserve e anche prodotti per la cura personale, tra cui bagnoschiuma e creme corpo, durante la spesa. La tendenza si nota nei supermercati, dove l’uso dell’app diventa comune.

Roma, 16 marzo 2026 – Sempre più spesso, al supermercato, si notano utenti impegnati a “scansionare” biscotti, merendine, conserve, ma anche bagnoschiuma e creme corpo, con il proprio smartphone. Molto probabilmente rientrano anche loro fra gli 8 milioni di italiani – e 45 milioni di europei – che usano abitualmente Yuka, la app francese in grado di ‘leggere’ le etichette dei prodotti alimentari e cosmetici e analizzarne nel dettaglio i componenti. Nei giorni scorsi, la nota app è finita nel mirino della politica italiana. A sollevare il caso è stato Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura della Camera, che ha depositato un’interrogazione parlamentare al governo per chiedere chiarimenti sulle conseguenze che l’uso della app può avere sul nostro settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'app francese Yuka boccia il cibo italiano. Il caso diventa un'interrogazione ai ministri

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