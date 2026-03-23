Il Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi è «mediocre». Il Prosciutto di Parma Dop e la Bresaola della Valtellina Igp, addirittura, sono «scarsi». Per milioni di italiani che fanno la spesa con lo smartphone in mano, queste non sono opinioni: sono verdetti. Ad emetterli è Yuka, una applicazione francese che, scansionando il codice abarre di un qualunque prodotto alimentare, restituisce in pochi secondi un punteggio, un giudizio e un bollino colorato su una scala a quattro posizioni: dal verde che significa «nessun rischio» al rosso che identifica i cibi «a rischio». Un sistema di classificazione che si propone di valutare la salubrità dei cibi che finiscono nel nostro carrello della spesa, in base alle loro caratteristiche nutrizionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Yuka, la app per la spesa "salutare" mortifica i cibi made in Italy

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Mirco Carloni (Lega) rilancia le critiche delle filiere agroalimentari contro l’app Yuka: “pericolosa, fuorviante e antiscientifica”. Nel mirino anche il rischio di concorrenza sleale contro il made in Italy. Report ne aveva parlato: “Tutti contro Yuka” bit.ly/Tutticontro x.com