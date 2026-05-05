È deceduta all’età di 97 anni l’attrice francese Claire Maurier, nota per aver interpretato nel 1959 la signora Doinel nel film “I 400 colpi” di François Truffaut. La sua carriera include anche il ruolo della proprietaria del café nel film “Il favoloso mondo di Amélie” del 2001. La sua attività nel cinema si è estesa su diversi decenni, lasciando un segno in diversi titoli significativi.

È morta a 97 anni l’attrice francese Claire Maurier, nota per aver interpretato nel 1959 la signora Doinel ne I 400 colpi di François Truffaut e, diversi decenni dopo, la burbera proprietaria del café ne Il favoloso mondo di Amélie (2001). Claire Maurier in una scena de “I 400 colpi”. La carriera di Claire Maurier. Vero nome Odette-Michelle-Suzanne Agramon, Claire Maurier era nata a Céret il 27 marzo 1929. Nella sua lunghissima carriera, in cui ha spaziato tra teatro, televisione e cinema, ha lavorato con i maggiori registi francesi. Dopo gli inizi calcando il palcoscenico, il debutto sul grande schermo era arrivato nel 1952, con una piccola parte ne Un capriccio di Caroline chérie.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morta l’attrice Claire Maurier, protagonista de “I 400 colpi”

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