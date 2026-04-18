Nadia Fares morta | addio all’attrice de I fiumi di porpora

L’attrice franco-marocchina, nota per il suo ruolo in “I fiumi di porpora”, è deceduta a seguito di un incidente in piscina. La sua morte ha suscitato reazioni nel mondo del cinema, dove era conosciuta per le sue interpretazioni. La notizia è stata resa nota dai rappresentanti ufficiali, che hanno confermato il decesso. Nessun dettaglio è stato diffuso riguardo alle circostanze dell’incidente.