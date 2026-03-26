Claire e Kazembe, genitori dell’attrice, hanno deciso di lasciare il lavoro di insegnanti in scuole con risorse limitate per supportare la carriera della figlia. La loro scelta ha permesso a Zendaya di intraprendere la strada dell’arte, che la porterà il 29 maggio nelle sale cinematografiche con il film The Drama, in cui recita accanto a Robert Pattinson.

La star di Euphoria si è sempre vantata delle proprie origini. Sua madre, Claire Marie Stoermer, ha origini tedesche, mentre suo padre, Kazembe Ajamu Coleman, è di origine nigeriana pur essendo nato in Arkansas. Zendaya è cresciuta in un ambiente tranquillo, dove non si è mai sentita discriminata durante l’infanzia. I suoi genitori scelsero Oakland come luogo di nascita della figlia, nel 1996, e vi si stabilirono dopo il matrimonio. Oakland è una città situata nella San Francisco Bay Area in California, a circa 10 chilometri da San Francisco, e la sua popolazione è composta da diversi gruppi di asiatici, afroamericani, arabi, indiani e ispanici, tra gli altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claire e Kazembe, i genitori di Zendaya a cui deve tutto: insegnanti in scuole con poche risorse hanno lasciato la professione per sostenerla come attrice

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