È iniziato il procedimento giudiziario relativo alla morte avvenuta presso un circolo nautico, con il pubblico ministero che ha richiesto l’acquisizione degli atti d’indagine. Inoltre, il pm ha aperto alla possibilità di incaricare una perizia sulla dinamica dell’incidente, considerando le consulenze tecniche già svolte che presentano risultati contrastanti. La discussione si concentra ora sulla raccolta di ulteriori elementi per chiarire le cause dell’incidente.

La procura ha chiesto di acquisire gli atti d’indagine. Ma soprattutto ha ventilato la possibilità di chiedere una perizia sulla dinamica mortale alla luce di consulenze tecniche dall’esito definito contrastante. Le difese hanno chiesto tempo per capire se, ed eventualmente quali, testimonianze potranno essere prese direttamente dalle carte. Se ne riparlerà nella prossima udienza fissata per inizio luglio. Un avvio di processo dal carattere tecnico quello che ieri mattina si è dipanato davanti al giudice Cristiano Coiro e al pm Silvia Ziniti. Al vaglio, la morte di Elisa Rossi, l’insegnante 51enne deceduta nella notte tra 2 e 3 giugno 2023 dopo essere caduta in mare dal pontile del circolo nautico di Marina di Ravenna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morta al circolo nautico. Al via il processo. E il pm ipotizza una perizia

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