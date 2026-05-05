Morcone RiCuce dopo la Tammaro Week diventa laboratorio internazionale

Dopo la Tammaro Week, il progetto RiCuce a Morcone si trasforma in un laboratorio internazionale. Sono state avviate collaborazioni con imprenditrici straniere e sono stati annunciati nuovi progetti dedicati alla rigenerazione del territorio. Questo cambiamento segna una fase di espansione e di apertura verso partner internazionali, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali attraverso iniziative condivise.

“L’esperienza al Tammaro Rural Design Week è servita, soprattutto, a creare un gruppo fatto da donne imprenditrici spagnole, canadesi e beneventane che, insieme, hanno partecipato ad un bando per rivitalizzare i piccoli borghi”. Ha commentato, così, la responsabile della Sartoria Sociale “RiCuce” Maria Pia Riccardi, tracciando un bilancio della partecipazione alla manifestazione internazionale dedicata al Rural Design, svoltasi a Morcone. Il metabolismo rurale, inteso come chiave interpretativa e orientamento progettuale dei processi di rigenerazione degli ecosistemi territoriali, era il tema dell’edizione di quest’anno. Processi che...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Morcone, “RiCuce” dopo la Tammaro Week diventa laboratorio internazionale Notizie correlate Morcone, la Sartoria Sociale “RiCuce” protagonista al Tammaro Rural Design WeekLa Sartoria Sociale “RiCuce” della cooperativa sociale di comunità iCare è stata selezionata per partecipare al Tammaro Rural Design Week 2026, in... A Morcone la Tammaro Rural Design WeekUna settimana di mostre, laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progetto a Morcone con la Rural Design Week Dal 26 aprile... Tutti gli aggiornamenti Morcone, la Sartoria Sociale RiCuce protagonista al Tammaro Rural Design WeekLa Sartoria Sociale RiCuce di iCare partecipa al Tammaro Rural Design Week 2026 a Morcone con un progetto di moda sostenibile e inclusione sociale. fremondoweb.com Diocesi: Cerreto Sannita, la Sartoria sociale RiCuce al Tammaro Rural Design Week 2026La Sartoria sociale RiCuce della cooperativa sociale di comunità iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti è stata selezionata per partecipare al Tammaro Rural Design Week or ... agensir.it