Morcone la Sartoria Sociale RiCuce protagonista al Tammaro Rural Design Week

A Morcone, la Sartoria Sociale “RiCuce” ha preso parte alla Tammaro Rural Design Week, un evento internazionale dedicato al design rurale. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari progetti e realtà legate al settore, tra cui quello di iCare, che è stato scelto per essere presente all’evento. La Sartoria Sociale “RiCuce” è una realtà locale che si occupa di riutilizzo di tessuti e formazione nel settore sartoriale.

La Sartoria Sociale “RiCuce” della cooperativa sociale di comunità iCare è stata selezionata per partecipare al Tammaro Rural Design Week 2026, in programma a Morcone dal 27 aprile al 3 maggio 2026. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto di sperimentazione culturale per la valorizzazione territoriale “TAM – La Cultura è un fiume” e dall’associazione Ru.De.Ri. (Rural Design per la Rigenerazione dei territori). Si tratta di una manifestazione internazionale dedicata al Rural Design, quest’anno focalizzata sul tema del “metabolismo rurale”, inteso come chiave interpretativa e progettuale dei processi di rigenerazione degli ecosistemi territoriali nelle aree rurali e montane.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Morcone, la Sartoria Sociale “RiCuce” protagonista al Tammaro Rural Design Week Notizie correlate Morcone, al via “Tammaro Rural Design Week 2026”La manifestazione si svolge all’interno del progetto TAM – la Cultura è un fiume, progetto del Comune di Morcone, finanziato, nell’ambito del PNRR,... A Morcone la Tammaro Rural Design WeekUna settimana di mostre, laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progetto a Morcone con la Rural Design Week Dal 26 aprile... Altri aggiornamenti Diocesi: Cerreto Sannita, la Sartoria sociale RiCuce al Tammaro Rural Design Week 2026La Sartoria sociale RiCuce della cooperativa sociale di comunità iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti è stata selezionata per partecipare al Tammaro Rural Design Week or ... agensir.it Palermo, nel palazzo che fu della mafia degli affari adesso c’è la Sartoria sociale: Nuove chance per tessuti e personeUn bene confiscato alla mafia trasformato in un luogo di rinascita per vestiti e persone. Succede nel cuore di Palermo, dove un edificio simbolo degli affari di Cosa Nostra nel mondo degli appalti si ... ilfattoquotidiano.it