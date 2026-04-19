a morcone la tammaro rural design week

A Morcone si svolge la Tammaro Rural Design Week, un evento che si protrarrà per una settimana e comprende mostre, laboratori e incontri pubblici. L’obiettivo è esplorare il rapporto tra il territorio e i progetti di design, coinvolgendo cittadini e professionisti del settore. La manifestazione si svolge in diverse location del paese e mira a promuovere riflessioni e scambi di idee sul tema.

Una settimana di mostre, laboratori e incontri per ripensare il rapporto tra territorio e progetto a Morcone con la Rural Design Week. Dal 26 aprile al 3 maggio 2026 Morcone ospita la Tammaro Rural Design Week, una settimana di esposizione diffusa e attività dedicate al Rural Design che trasformerà il paese in un laboratorio aperto di sperimentazione tra progettazione, ambiente e comunità. La manifestazione si svolge all’interno del progetto TAM – la Cultura è un fiume, progetto del Comune di Morcone, finanziato, nell’ambito del PNRR, da Next Generation Eu e gestito dal Ministero della Cultura. L’azione è a cura di Ru.De.Ri– Rural Design per...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Morcone ospita la Tammaro Rural Design Week 2026: una settimana di mostre, laboratori e incontri sul #RuralDesign e il #MetabolismoRurale tra progettazione e comunità nel cuore del Matese. #Morcone #Design #RigenerazioneTerritoriale #PNRR #Mates x.com