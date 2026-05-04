I sindaci dei comuni di Bertonico e Montodine hanno lanciato un appello urgente per trovare una soluzione immediata alla chiusura del ponte sull’Adda. La struttura, che collega le due comunità, è stata temporaneamente chiusa, creando disagi alla viabilità locale. Le autorità locali chiedono interventi rapidi, sottolineando che l’attesa di procedure burocratiche lunghe potrebbe portare a una paralisi delle attività e dei servizi nella zona.

Bertonico (Lodi), 4 maggio 2026 – Non c’è tempo da perdere e, soprattutto, non si può attendere la fine di un iter burocratico che si preannuncia lungo e complesso mentre il territorio soffoca. Il sindaco di Montodine, Alessandro Pandini, ha le idee chiare sulla linea da tenere al tavolo istituzionale di sabato prossimo, convocato insieme al collega di Bertonico Angelo Chiesa: la priorità assoluta è trovare soluzioni tecniche che permettano di anticipare la riapertura del ponte strallato sul fiume Adda, che collega Bertonico a Montodine provinciale 591, anche se parziale. foto tommasini 2026 bertonico chiuso il ponte per problemi all'asfalto L’ipotesi del senso unico .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La chiusura del ponte sull’Adda, arriva l’appello dei sindaci di Bertonico e Montodine: “Subito una soluzione o sarà paralisi”

Notizie correlate

Ponte sull’Adda è rebus riapertura: il calvario dei pendolari tra Bertonico e MontodineBertonico (Lodi), 29 aprile 2026 – C’è un senso di déjà-vu amaro nelle parole di Gino, 83 anni, che dalla sua cascina a pochi passi dal fiume Adda...

Chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico: scatta la viabilità alternativaMontodine (Cremona), 28 aprile 2026 – È chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ponte sull’Adda, problemi all’asfalto: chiuso il tratto tra Bertonico e Montodine; Montodine. Il ponte sul fiume Adda è chiuso al traffico per ''un'anomalia su un giunto''; Chiusura ponte sull'Adda a Montodine: i controlli dureranno alcuni giorni; Dal 4 maggio chiude per lavori il ponte di Brivio. Costi, tempi e percorsi alternativi.

La chiusura del ponte sull’Adda, arriva l’appello dei sindaci di Bertonico e Montodine: Subito una soluzione o sarà paralisiIl cedimento dell’infrastruttura essenziale per il collegamento fra Lodigiano e Cremonese. Fra le ipotesi in campo, senso unico alternato e aiuti alle attività economiche ... ilgiorno.it

Chiude ponte sull’Adda tra Lodigiano e Cremasco: la rottura di un giunto segnalata da camionistaAllarme questa notte sul ponte sull’Adda tra Lodigiano e Cremasco: intorno alle 4 un camionista in transito ha avvertito un forte rumore e si è accorto di un dislivello creatosi nell’asfalto crepato ... milano.repubblica.it

Buonasera. Domani vorrei arrivare a piedi a Crespi d'Adda partendo da Trezzo... sapete se la ciclabile ha interruzioni È fattibile a piedi Grazie.. - facebook.com facebook