Durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex presidente di una società calcistica ha parlato della vicenda arbitrale, affermando che, dai fatti emersi finora, non ci sono paragoni con lo scandalo Calciopoli. Ha inoltre commentato che la situazione attuale non presenta analogie con episodi passati e ha espresso il proprio punto di vista sulla questione senza entrare in dettagli tecnici o soggettivi.

di Francesco Spagnolo Moratti in una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport ha affrontato diversi temi fra cui anche la questione degli arbitri. Le parole. In una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, Moratti è ritornato a parlare della vicenda arbitri prendendo le difese dell’Inter e togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Le sue dichiarazioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata INCHIESTA ARBITRI – « Non credo ci sia da preoccuparsi, è stato smentito assolutamente un coinvolgimento dell’Inter. Quando vinci sei più esposto. Da quello che è emerso però non c’è nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moratti non ha dubbi: «Vicenda arbitri? Da quello che è emerso non c’è nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli»

Notizie correlate

Moratti applaude Chivu: «Scudetto meritato, la sua intelligenza la base su cui costruire. Inchiesta arbitri? Nulla di paragonabile alla schifezze di Calciopoli!»Calciomercato Juve, Champions decisiva: da Yildiz a Bremer, occhio agli assalti dall’estero! Milan, allarme Champions! Senza, Allegri e Modric...

Inter, Moratti: “Non ha avuto mai aiuti e io mai parlato con gli arbitri, cretinata rispetto a Calciopoli. De Santis e Moggi condannati ed è incredibile che ora…”Oltre quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, supervisore VAR finito sotto indagine dalla Procura di Milano con l’ipotesi di frode...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Moratti: Inter, l'intelligenza di Chivu alla base dello scudetto. Ma ora c'è bisogno di fantasia; Di Natale incorona l'Inter: Uno squadrone. E quel retroscena su Chivu con l'U17; Caos arbitri, Moratti: In confronto a Calciopoli è una cretinata. Sembra una guerra tra loro; LIVE - Inchiesta arbitri, Legale Gervasoni: Parlato di Salernitana-Modena. Moratti: Non vedo paragoni con Calciopoli.

Moratti su Paz: Trattativa non semplice, ma dipendesse da meSull'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Alla domanda Nico Paz, sogno della dirigenza, l'ex presidente non ha dubbi: Sarebbe meraviglioso. L ... msn.com

Moratti: «Inter, l'intelligenza di Chivu alla base dello scudetto. Ma ora c'è bisogno di fantasia»L'ex patron festeggia il 21° scudetto della sua Inter: «E con inserimenti mirati è già squadra da Champions. L'inchiesta arbitri mi pare una bazzecola, pensiamo a quanto è migliorato Barella» ... corriere.it

Moratti innamorato di PAZ. Il consiglio di mercato all'Inter... x.com

Massimo Moratti al Corriere della Sera: “…Lo ha visto Barella Mi piace da impazzire. Ha unito alle doti della combattività, della resistenza, della corsa, del podismo, questa capacità di leggere le situazioni di gioco, di compiere la scelta giusta poggiando anch - facebook.com facebook