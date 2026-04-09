Lichtsteiner | Conte mi insegnò la cattiveria Allegri mi ferì per motivi personali Rifiutai l' Inter per

Lichtsteiner ha raccontato alcuni episodi della sua carriera in Italia, iniziando dal suo primo allenamento con la Lazio, che ricorda come un momento in cui si presentò puntuale e trovò il campo vuoto. Ha parlato anche dei rapporti con i suoi allenatori, affermando che con uno di loro ha appreso la cattiveria in campo, mentre con un altro ha avuto un episodio personale che ha influenzato il suo percorso. Ha inoltre menzionato il rifiuto di un’offerta da parte di un club di Milano.

Lichtsteiner ha vissuto di corsa, guai a fermarsi. “Swiss Express” da sempre. In campo su e giù sulla fascia, senza risparmiarsi mai, ma anche fuori: ha lavorato in banca, poi nel mondo degli orologi di lusso. Oggi è rientrato nel calcio e fa l’allenatore. Ha accettato la chiamata del Basilea, un’oasi felice dove poter crescere in pace, lontani da pressioni e riflettori. Vale per i ragazzi, ma anche per lui. Stephan è abituato a correre, caratteristica che va in controtendenza con Basilea: città che ti accoglie con un vento freddo ma ti trasmette tranquillità e calma. L’ex terzino svizzero è partito da Adligenswil, 5.000 abitanti vicino a Lucerna, ed è diventato lo straniero con più scudetti di tutti in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lichtsteiner: "Conte mi insegnò la cattiveria, Allegri mi ferì per motivi personali. Rifiutai l'Inter per..." Lichtsteiner: «Io all’Inter? Amavo troppo la Juve per tradirla. Ferito da Allegri, mi escluse per motivi personali»di Redazione JuventusNews24Lichtsteiner: «Potevo andare all’Inter ma amavo troppo la Juve per tradirla. Leggi anche: Ranocchia: "Conte mi voleva, rifiutai la Juve per l'Inter. Icardi capitano? Non ci penso" Lichtsteiner ricorda: Conte ti insegna che vincere è davvero l'unica cosa che contaIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex terzino Stephan Lichtsteiner ha raccontato il suo periodo alla Juventus. tuttomercatoweb.com Lichtsteiner: Conte e Allegri fondamentali per la mia carriera, mi ispiro ad entrambi: sono dei vincenti...Stephan Lichtsteiner, ex calciatore della Juventus, in un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato dei suoi ex allenatori Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che si sfideranno ... tuttojuve.com