Estupinan eroe del derby Milan-Inter Allegri | Un premio per lui Se l’è ampiamente meritato

Durante il derby tra Milan e Inter, Estupinan si è distinto come protagonista, contribuendo con un gol decisivo. Dopo la partita, l’allenatore del Milan ha commentato il suo rendimento, definendolo un riconoscimento per le sue qualità e sottolineando che se l’è ampiamente guadagnato. La partita si è conclusa con la vittoria dei rossoneri e il giocatore ha ricevuto elogi ufficiali.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Bene perché comunque ci eravamo dimenticati che nelle ultime due partite in casa avevamo fatto solo un punto contro Como e Parma. Oggi non era facile, l'Inter è forte: complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buona partita". Sulla spinta del pubblico di 'San Siro': "Dall'inizio della stagione il pubblico ci dà una mano e questo è importante perché tutti insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

