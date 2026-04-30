Moratti | Inchiesta sugli arbitri? Una cretinata in confronto a Calciopoli Incredibile che si chieda un parere a Moggi e De Santis
“Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli ”. Anche Massimo Moratti – ex presidente dell’Inter tra il 1995 e il 2004 prima e tra il 2006 al 2013 – commenta l’inchiesta arbitrale che sta sconvolgendo il mondo del calcio e dei direttori di gara. Un’inchiesta in cui tra gli indagati per concorso in frode sportiva c’è soprattutto Gianluca Rocchi, ormai ex designatore arbitrale che si è autosospeso dal suo ruolo. Tra i capi d’accusa per Rocchi c’è anche quella di aver scelto arbitri perché “ graditi ” o “ non graditi ” all’Inter.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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