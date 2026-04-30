“Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli ”. Anche Massimo Moratti – ex presidente dell’Inter tra il 1995 e il 2004 prima e tra il 2006 al 2013 – commenta l’inchiesta arbitrale che sta sconvolgendo il mondo del calcio e dei direttori di gara. Un’inchiesta in cui tra gli indagati per concorso in frode sportiva c’è soprattutto Gianluca Rocchi, ormai ex designatore arbitrale che si è autosospeso dal suo ruolo. Tra i capi d’accusa per Rocchi c’è anche quella di aver scelto arbitri perché “ graditi ” o “ non graditi ” all’Inter.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Moratti: “Inchiesta sugli arbitri? Una cretinata in confronto a Calciopoli. Incredibile che si chieda un parere a Moggi e De Santis”

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