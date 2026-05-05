Monza vs Empoli trentottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentottesima giornata della Serie B 20252026 si affrontano Monza ed Empoli. La partita si svolge in un momento decisivo per entrambe le squadre, con i brianzoli che puntano alla promozione diretta e i toscani che cercano di evitare la retrocessione. La sfida si tiene in un contesto di grande attenzione, con i tifosi pronti a seguire l’incontro in diverse piattaforme televisive e streaming.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli sperano nella promozione diretta, i toscani nella salvezza. Monza vs Empoli si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso l’U-Power Stadium MONZA VS EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli si ritrovano a tre punti dal Frosinone e per sperare ancora nella promozione diretta deve sperare in una sconfitta dei ciociari. La squadra di Bianco è pressoché certa dei playoff a causa della sconfitta di Mantova, che ora deve soltanto vincere I toscani devono assolutamente vietare evitare i playout che distano un punto Obbligatorio vincere per la squadra di Caserta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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