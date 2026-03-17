Juan Pablo Montoya invita la Formula 1 a cacciare Verstappen e Norris | Negli sport americani si fa così

Juan Pablo Montoya critica duramente Max Verstappen e Lando Norris, suggerendo che la Formula 1 dovrebbe prendere provvedimenti contro di loro. L'ex pilota colombiano ha affermato che, negli sport americani, si agisce in modo diverso e che gli attuali comportamenti dei due piloti richiederebbero una punizione. Montoya si è espresso con tono deciso, invitando la categoria a intervenire.

L'ex pilota colombiano Juan Pablo Montoya ci va già durissimo contro Max Verstappen e Lando Norris: la Formula 1 dovrebbe dargli una lezione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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