Verstappen nauseato da questa Formula 1 | Non è correre è una barzelletta Lo direi anche se vincessi

Max Verstappen esprime il suo malcontento verso l’attuale Formula 1, affermando che non si tratta più di corsa, ma di una barzelletta, e sostiene che lo direbbe anche se vincesse. Il pilota della Red Bull, che in passato ha ottenuto numerose vittorie, si dice disgustato dal nuovo regolamento che privilegia la componente elettrica.

Max Verstappen non solo non vince più con la sua Red Bull, ma è letteralmente disgustato dall'attuale Formula 1, figlia del nuovo regolamento che ha reso predominante la parte elettrica: "Se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa significhi correre. Per me è una barzelletta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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