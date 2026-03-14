Tittia, un mezzosangue di 11 anni, si fa largo tra i rumors e le attese. Dopo un abbraccio con la presidente di Sigerico, si prepara a tornare in corsa, dichiarando che c’è ancora molto da fare. Mette in chiaro che Diodoro sta bene, ma sarà il tempo a determinare chi si distinguerà. La sua presenza è stata catturata in una foto ricordo prima di riprendere le attività.

L’abbraccio e la foto ricordo con la presidente di Sigerico Concettina Graziadio, poi via di corsa. "C’è da lavorare", dice Tittia. Che porta alle visite di ammissione all’Albo due cavalli che non hanno bisogno di presentazione: il vittorioso Diodoro, accompagnato da Stefano Piras, e Viso d’Angelo che invece viene presentato da Gabriele Puligheddu. Una passaggio rapido, non c’è certo bisogno di misure. Ben 11 i mezzosangue che arriveranno dalla scuderia dell’Arbia per essere visti dai veterinari. Diodoro sarà un cavallo osservato speciale durante la stagione. "Sì, dai, ha passato un inverno al prato, sta splendidamente. Sempre nel recinto con Viso d’angelo, sono amici per la pelle". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tittia, 11 mezzosangue e tanti rumors: "Diodoro ok ma vediamo chi emerge. Contrade? Dico le cose come stanno"

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