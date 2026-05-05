Montichiari | Montichiari Medioevale

Da bresciatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un fine settimana, Montichiari si trasforma in un borgo medievale, offrendo ai visitatori un’esperienza che ripercorre epoche passate. La città apre le sue porte mostrando elementi storici e organizzando spettacoli ambientati nel passato. Le strade si riempiono di eventi e tradizioni che richiamano il periodo medievale, attirando persone di tutte le età interessate a vivere questa atmosfera particolare.

Per un intero fine settimana, Montichiari si trasforma in un affascinante borgo medievale, offrendo a visitatori di tutte le età un’immersione suggestiva tra storia, spettacolo e tradizioni. Tra dame e cavalieri, tornei, mercanti e antichi mestieri, l’evento restituisce l’atmosfera di un’epoca.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

GIROINGIRO - La Pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS),

Video GIROINGIRO - La Pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS),

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