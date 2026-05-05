Montichiari | Montichiari Medioevale

Durante un fine settimana, Montichiari si trasforma in un borgo medievale, offrendo ai visitatori un’esperienza che ripercorre epoche passate. La città apre le sue porte mostrando elementi storici e organizzando spettacoli ambientati nel passato. Le strade si riempiono di eventi e tradizioni che richiamano il periodo medievale, attirando persone di tutte le età interessate a vivere questa atmosfera particolare.

Per un intero fine settimana, Montichiari si trasforma in un affascinante borgo medievale, offrendo a visitatori di tutte le età un’immersione suggestiva tra storia, spettacolo e tradizioni. Tra dame e cavalieri, tornei, mercanti e antichi mestieri, l’evento restituisce l’atmosfera di un’epoca.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

GIROINGIRO - La Pieve di San Pancrazio a Montichiari (BS),

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