Due persone sono rimaste ferite in modo grave in uno scontro frontale avvenuto questa mattina lungo la strada Sp237, nel comune di Montichiari. L’incidente si è verificato all’altezza della Fascia d’Oro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Le condizioni dei feriti sono ancora da valutare. Le autorità stanno svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica.

Montichiari (Brescia), 26 marzo 2026 – Grave incidente questa mattina 26 marzo lungo la Sp237, a Montichiari, nel Bresciano, all’altezza della Fascia d’Oro. Lungo la strada, che fa parte della Provinciale 236 e che è tristemente nota per il numero di sinistri, si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili e un autocarro. Il bilancio parla di due feriti in condizioni serie. Si tratta di una donna di 30 anni, residente a Castenedolo, trasportata in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia, e di una 60enne di Nuvolera, anch’essa soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. MACERATA, 19.03.21 PANDEMIA, COVID-19 PRONTO SOCCORSO OSPEDALE MACERATA. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro frontale a Montichiari: due feriti gravi

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