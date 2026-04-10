Domani, sabato 11 aprile, il circuito Le Dune di Riola Sardo ospiterà il quarto appuntamento del Campionato del Mondo FIM di Motocross. La competizione si svolgerà sulla pista di sabbia ed è prevista la partecipazione di numerosi piloti provenienti da diverse nazioni. L’evento si inserisce nel calendario internazionale del motocross e si concluderà nel fine settimana.

Il circuito Le Dune di Riola Sardo si prepara ad accogliere, a partire da domani sabato 11 aprile, il quarto appuntamento del Campionato del Mondo FIM di Motocross. La sfida si sposterà sulla sabbia profonda del Crossodromo Comunale, dove i migliori piloti del pianeta si sfideranno in un contesto tecnico caratterizzato da terreni simili a quelli costieri e da un clima insolitamente mite per la stagione. La sfida tecnica tra la sabbia e le classifiche rimescolate. Il terreno che ospiterà il Gran Premio di Sardegna non rappresenta solo una prova di resistenza fisica, ma un vero banco di prova tecnico per gli atleti d’élite. Molti di questi professionisti scelgono proprio questa pista per i test invernali, sfruttando la conformazione della sabbia per affinare la guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motocross: sfida nella sabbia a Riola Sardo per il Mondiale MXGP

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