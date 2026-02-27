Domenica alle 14.30, l’Aquila Montevarchi affronta lo Scandicci in una partita di Serie D. Le due squadre sono vicine in classifica, con un punto di distanza tra loro. La sfida si svolgerà allo stadio dello Scandicci e rappresenta un momento importante per entrambe in vista delle ultime gare di campionato. Il match sarà seguito da vicino da tifosi e addetti ai lavori.

Arezzo, 27 febbraio 2026 - Domenica alle 14.30 l’Aquila Montevarchi sarà ospite dello Scandicci in una sfida che promette scintille: le due squadre sono separate da appena un punto in classifica e il confronto rappresenta un vero banco di prova per i rossoblù in vista del finale di stagione. Il Montevarchi si presenta all’appuntamento da nona forza del girone con 34 punti, frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, con 22 gol segnati e 28 subiti. Nell’ultimo turno, i valdarnesi hanno conquistato un convincente 2-0 interno contro il Camaiore, grazie alle reti di Galeota e Tommasini, al termine di una prestazione solida e autoritaria, caratterizzata da intensità, qualità e attenzione difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D, Montevarchi pronto alla sfida diretta contro lo Scandicci

