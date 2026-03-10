La Civica scuola di Musica dona alcuni strumenti all' istituto comprensivo

La Civica scuola di Musica ha donato alcuni strumenti all’istituto comprensivo locale. L’operazione mira a supportare l’attività educativa e favorire un rapporto più stretto tra scuola e territorio. La consegna si è svolta in modo semplice e diretto, evidenziando l’impegno delle due realtà nel promuovere l’apprendimento musicale tra gli studenti.

Un gesto concreto per sostenere l’educazione musicale e rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio. Nella giornata di lunedì 9 marzo presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, si è svolto un momento ufficiale di consegna di strumenti musicali donati dalla Civica Scuola di Musica di Comacchio a favore della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale. La donazione consiste in una dotazione strumentale completamente nuova, composta da un pianoforte elettrico Yamaha completo di custodia e supporto, una chitarra classica Yamaha con custodia, un violino Stentor Sr1500 e un flauto traverso Cigalini. Gli strumenti saranno messi a disposizione degli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo, contribuendo a sostenere e valorizzare il percorso didattico musicale all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

L'istituto comprensivo 4 dona un lettino da visita al reparto di PediatriaIl dispositivo, già consegnato e collocato in reparto, è stato presentato alla comunità scolastica in un momento di incontro tra scuola e ospedale...

Topi a scuola, chiusi i plessi dell'istituto comprensivo per la derattizzazioneSospensione delle attività didattiche all'istituto comprensivo “Garibaldi” per la derattizzazione.

Tutti gli aggiornamenti su Civica scuola

Temi più discussi: Entra nella vita della Civica! È tempo di Open Week - dal 16 al 21 marzo 2026; Corsi di musica per gli 0-3 e nuove orchestre giovanili: a Milano la Classica conquista i ragazzi; Donna Marzo 2026; Altro cambio nella maggioranza: Eleonora Angeli lascia la civica Fugatti Presidente: nelle scorse settimane il voto contro la sfiducia per Gerosa e l’avvicinamento a Forza Italia.

Educazione civica e tutela dell’ambiente alla scuola primaria: un’attività eTwinning insegna agli alunni come presentare una petizione al sindaco per salvare le apiIl manuale eTwinning propone alle scuole primarie un progetto di educazione civica e ambientale: guidare i bambini a presentare una petizione ufficiale al proprio sindaco. orizzontescuola.it

Educazione stradale: un compendio di cittadinanza. Educazione Civica in diretta 16 marzo ore 11, ISCRIVI LA CLASSEAbbiamo titolato la lezione in diretta di educazione civica di Tecnica della Scuola indicando che la buona strada dei cittadini inizia a scuola. Si tratta in realtà di un titolo dai molti significati ... tecnicadellascuola.it

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - facebook.com facebook