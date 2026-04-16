Roland Garros 2026 | montepremi da 61 milioni per premiare i talenti

Il torneo di tennis di Roland Garros 2026 ha annunciato un aumento significativo del montepremi, che raggiunge complessivamente 61,723 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una crescita rispetto alle edizioni precedenti e interessa tutte le categorie di competizione del torneo. L'incremento mira a premiare i talenti e sostenere i partecipanti nel corso della competizione. La manifestazione si svolgerà nel prossimo giugno, attirando atleti da tutto il mondo.

Il montepremi del Roland Garros 2026 riceve un incremento sostanziale, con una borsa complessiva che tocca i 61,723 milioni di euro. La decisione, comunicata oggi da Amélie Mauremo e Gilles Moretton, punta a dare maggior respiro economico al secondo Slam dell’anno, che inizierà a Parigi domenica 24 maggio e si concluderà domenica 7 giugno. L’annuncio arriva a meno di un mese dall’inizio della competizione sulla terra rossa, un momento cruciale per la stagione agonistica. Il torneo vedrà Carlos Alcaraz impegnato nella difesa del titolo ottenuto l’anno scorso, mentre Jannik Sinner punterà al primo trofeo della sua carriera dopo il rammarico della finale 2025, dove non riuscì a concretizzare tre match-point decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roland Garros 2026: montepremi da 61 milioni per premiare i talenti Notizie correlate Roland Garros, il montepremi sale a oltre 61 milioni di euro. E c'è il via libera ai WhoopVentiquattro maggio 2026: sarà una domenica, l’inizio della 125esima edizione del Roland Garros, secondo Slam stagionale, sulla terra rossa. Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Roland Garros distribuirà un montepremi record di 61,7 milioni di euro; Sinner n°1, undici azzuri a Parigi: l'entry-list del Roland Garros; Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Montecarlo? Superato Alcaraz in testa alla classifica dei Premi!; Entry list Roland Garros 2026: Sinner ma non solo, 9 italiani nel tabellone principale. Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo Slam ... oasport.it Roland Garros 2026, montepremi record da 61,7 milioni di euroIl Roland Garros 2026, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno, si appresta a stabilire un montepremi record. Gli organizzatori hanno annunciato un aumento del 9,53% rispett ... it.blastingnews.com Sinner valuta Madrid tra rischio fisico e record storici: la scelta può influenzare la corsa verso Roma e Roland Garros e il suo posto nella storia del tennis. - facebook.com facebook Il prize money del Roland Garros 2026 fa registrare un +9,62% rispetto allo scorso anno x.com