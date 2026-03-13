Monteforte Irpino parità e cultura del rispetto | l’amministrazione Siricio lancia la sfida

A Monteforte Irpino si è svolto il convegno intitolato “Qualcuno educhi Adamo”, dedicato alla condizione della donna nella società attuale. L’evento ha riunito diverse persone per discutere di parità e rispetto, offrendo un momento di riflessione culturale prima ancora che di denuncia sociale. La manifestazione è stata promossa dall’amministrazione locale, coinvolgendo cittadini e relatori su temi di attualità.

Quanto emerso nel corso del convegno “Qualcuno educhi Adamo”, dedicato alla condizione della donna nella società contemporanea Un momento di riflessione culturale prima ancora che di denuncia sociale. È stato questo lo spirito del convegno “Qualcuno educhi Adamo”, svoltosi a Monteforte Irpino e dedicato alla condizione della donna nella società contemporanea. Un incontro partecipato e ricco di spunti, che ha proposto una lettura ampia della questione femminile, affrontata sotto il profilo storico, culturale e istituzionale. «Abbiamo voluto promuovere un momento di confronto che partisse prima di tutto dalla cultura e dall’educazione. Il... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati A Monteforte Irpino l'incontro con la scrittrice Eleonora Davide in occasione del Giorno del ricordoMartedì 10 febbraio 2026, alle 17,00 nella Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino, Palazzo Loffredo, avrà luogo l’incontro con Eleonora... Leggi anche: Monteforte Irpino orgogliosa del suo tedoforo: il professore Barbarisi porta la fiaccola olimpica Contenuti e approfondimenti su Monteforte Irpino Discussioni sull' argomento Monteforte Irpino, il Tar rimescola le carte: spuntano 11 schede in più; Sanità pubblica, confronto al Cnpr forum: più risorse, personale e riforme per il futuro del SSN. Monteforte Irpino, convegno su parità e rispetto: l’amministrazione Siricio punta sulla culturaA Monteforte Irpino si è svolto il convegno Qualcuno educhi Adamo, promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio per riflettere sul ruolo della donna nella società e sulla ... irpiniaoggi.it Salute in movimento, sabato screening gratuiti a Monteforte IrpinoSabato 14 marzo farà tappa a Monteforte Irpino l’iniziativa Salute in movimento, promossa dall’Asl di Avellino per incentivare la prevenzione e l’adesione agli screening oncologici. Il camper sanita ... irpiniaoggi.it Il sindaco di Monteforte Irpino ha espresso piena fiducia nell’operato del TAR e della Prefettura specificando che “le operazioni di riconteggio sono un atto dovuto in presenza di un ricorso” - facebook.com facebook Bombe sugli Emirati, coppia di Monteforte Irpino bloccata a Dubai. Il sindaco: “Hanno paura” x.com