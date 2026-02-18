amami da morire bruzzone show al teatro tenda

Roberta Bruzzone torna ad Arezzo per uno spettacolo, perché vuole raccontare casi di cronaca nera che ha studiato a lungo. La criminologa investigativa porta in scena storie reali e dettagli sorprendenti, portando il pubblico nel cuore di misteri irrisolti. La sua presenza al teatro Tenda promette un evento intenso e ricco di emozioni.

La criminologa investigativa Roberta Bruzzone torna ad Arezzo e lo fa per un nuovo coinvolgente spettacolo. Sarà sul palco del Teatro Tenda domenica 8 marzo alle ore 21 con "Amami da Morire". "Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come". Quando l’amore diventa una trappola mortale? Cosa trasforma una relazione in una prigione di angoscia? Cosa resta di un amore quando spegne l’identità, cancella i confini, sgretola l’autostima in un cortocircuito fatto di paura, umiliazione e dipendenza? "Amami da Morire" è un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

