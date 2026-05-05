Un vasto incendio ha coinvolto circa 800 ettari di bosco sul Monte Faeta, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono estese rapidamente, ma il vento ha contribuito a bloccare la propagazione verso le abitazioni di Vorno. I Canadair sono arrivati sul luogo dell’incendio solo due giorni dopo l’inizio del rogo, sollevando domande sulle tempistiche degli interventi e sulle cause dell’attesa.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il vento a salvare le case di Vorno?. Perché i Canadair sono intervenuti solo due giorni dopo il rogo?. Come può l'invaso di Pianettori bloccare l'efficacia degli elicotteri?. Quali misure servono per creare piste tagliafuoco nei boschi colpiti?.? In Breve L'invaso di Pianettori asciutto ha limitato i rifornimenti idrici degli elicotteri antincendio.. Domenico Caruso critica il ritardo dei Canadair arrivati solo nella mattinata di giovedì.. Il cambio del vento verso San Giuliano Terme ha protetto l'abitato di Vorno.. Proposta di nuove piste tagliafuoco per proteggere la macchia mediterranea del Monte Faeta.. Il fuoco sul Monte Faeta ha minacciato l’abitato di Vorno martedì pomeriggio, scampando il disastro solo per un improvviso cambio della direzione del vento verso San Giuliano Terme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Faeta: 800 ettari di bosco in fiamme, Vorno ferma il vento

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