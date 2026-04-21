A metà maggio, Vienna ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026, uno degli eventi musicali più seguiti in Europa. Tra i partecipanti si farà notare la cantante tedesca Sarah Engels, che rappresenterà la Germania in questa edizione. La sua presenza sul palco internazionale attirerà sicuramente l’attenzione di pubblico e media, mentre l’evento si prepara a coinvolgere milioni di telespettatori in tutta Europa.

L’ Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle porte: a metà maggio tutta l’Europa avrà gli occhi puntati su Vienna, pronta a ospitare una nuova edizione di uno degli show musicali più seguiti (e commentati) dell’anno. Tra i protagonisti in gara c’è anche Sarah Engels, scelta per rappresentare la Germania. Chi è Sarah Engels. Per il pubblico tedesco, Sarah Engels non è certo un volto nuovo. Di origini italiane, si fa conoscere nel 2011 grazie alla partecipazione a Deutschland sucht den Superstar, uno dei talent show più popolari in Germania. Da quel momento, la sua carriera prende rapidamente slancio. Il singolo di debutto Call My Name e l’album Heartbeat le permettono di farsi spazio nella scena pop e di ottenere anche una nomination agli Echo, tra i premi musicali più prestigiosi del Paese.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Engels all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Germania

Sarah Engels - Fire (Germany Eurovision 2026) *REACTION*

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