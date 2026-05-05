A 46 anni dall’agguato che costò la vita al capitano dei carabinieri, si torna a ricordare l’evento a Monreale. Le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato i sospetti nelle zone rurali circostanti, dopo aver avviato indagini approfondite. Durante i festeggiamenti religiosi, gli assassini si trovavano in alcune aree periferiche del paese, lontano dalle celebrazioni ufficiali. Le informazioni raccolte hanno portato alla cattura dei responsabili, confermando una lunga ricerca di giustizia.

? Cosa scoprirai Come riuscirono i carabinieri a catturare i killer nelle zone rurali?. Dove si trovavano esattamente gli assassini durante i festeggiamenti religiosi?. Perché il capitano Basile fu colpito proprio mentre rientrava a casa?. Quali valori ha lasciato il militare alle nuove generazioni dei Carabinieri?.? In Breve Cerimonia presso il Gruppo Carabinieri di Monreale con il sindaco Alberto Arcidiacono.. Prefetto Massimo Mariani e comandante Ubaldo Del Monaco presenti in via Pietro Novelli.. Tre assassini catturati dai carabinieri nelle zone rurali subito dopo l'agguato del 1980.. Deposizione di corone d'alloro presso il luogo dell'attacco avvenuto il 4 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monreale, memoria per il capitano Basile: 46 anni dopo l’agguato

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