Monreale ricorda il Capitano Basile | 46 anni fa la mafia lo uccise per strada

A 46 anni dalla sua morte, Monreale ha reso omaggio al Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, ucciso in strada dalla mafia il 4 maggio 1980. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale. La sua figura è ricordata come esempio di impegno e dedizione nella lotta contro la criminalità organizzata.

Monreale ha reso omaggio questa mattina alla memoria del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, barbaramente ucciso dalla mafia il 4 maggio 1980. La cerimonia ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose, unite nel ricordo di un uomo che ha pagato con la vita la propria fedeltà allo Stato. La commemorazione si è aperta con un momento di raccoglimento e preghiera guidato dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi. Il sindaco Alberto Arcidiacono, nel rivolgere il saluto alle autorità presenti, ha sottolineato il valore simbolico della giornata: «La figura del Capitano Basile rappresenta una ferita che mai potrà rimarginarsi per la nostra comunità.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale ricorda il Capitano Basile: 46 anni fa la mafia lo uccise per strada Notizie correlate Agguato a Monreale: il capitano Basile ucciso con la famiglia? Cosa scoprirai Come ha fatto un oggetto a salvare la vita della moglie? Quali segreti finanziari aveva scoperto il capitano prima dell'agguato? Chi... Corleone, la Cgil ricorda Placido Rizzotto: omaggio al sindacalista ucciso dalla mafia 78 anni faMartedì 10 marzo la Cgil ricorderà Placido Rizzotto, segretario della Camera del lavoro di Corleone, rapito ed ucciso dalla mafia 78 anni fa. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: 46 anni fa l’omicidio del capitano Emanuele Basile: una pietra miliare nella lotta alla mafia; Emanuele Basile, il capitano che non arretrò davanti a Cosa Nostra; 4 maggio 1980: Emanuele Basile, il capitano ucciso dalla mafia davanti alla sua famiglia; Agguato a Monreale | il capitano Basile ucciso con la famiglia. 46 anni fa l’omicidio del capitano Emanuele Basile: una pietra miliare nella lotta alla mafiaDomani la sua figura sarà commemorata con una cerimonia a largo Canale MONREALE, 3 maggio – Sono passati ormai 46 anni dal quel 4 maggio 1980, un arco di ... monrealenews.it 4 maggio 1980. A Monreale (Palermo) la sera dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, viene ucciso il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Aveva in braccio la figlia di pochi anni. Si era impegnato in indagini sulla mafia, soprattutto attraverso accerta - facebook.com facebook