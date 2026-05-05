Monreale i vasi distrutti durante la festa sono già stati sostituiti | il Comune non perde tempo

L’amministrazione comunale di Monreale ha sostituito rapidamente i vasi in terracotta danneggiati durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso in piazza San Castrense. L’intervento è avvenuto subito dopo l’incidente, senza ulteriori ritardi. La sostituzione è stata effettuata per ripristinare l’allestimento della piazza in vista delle celebrazioni religiose. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento è stato comunicato ufficialmente.

Monreale – Intervento lampo dell’amministrazione comunale di Monreale dopo il danneggiamento che durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso dei vasi in terracotta di piazza San Castrense. I grandi contenitori ornamentali — danneggiati e ridotti in frantumi da ignoti — sono già stati sostituiti e riposizionati lungo la piazza. Come si vede dalle immagini scattate in mattinata, i nuovi vasi in terracotta sono già al loro posto sul marciapiede, a fianco della recinzione in ferro battuto che delimita la villa comunale. Un ulivo è stato piantimato all’interno dell’area del monumento ai Caduti.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, i vasi distrutti durante la festa sono già stati sostituiti: il Comune non perde tempo Notizie correlate Monreale, distrutti i vasi ornamentali di piazza San CastrenseMonreale – Durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, sono stati distrutti i grandi vasi in terracotta che arredavano piazza San... Leggi anche: Vasi e fioriere distrutti nel centro storico: indagini in corso