Perché il Festival del Monreale lascia San Gavino Monreale

Il Festival del Monreale lascia San Gavino Monreale: una rottura che interroga il futuro culturale della cittadina. Dopo sette anni di presenza, il Festival Letterario del Monreale ha annunciato il suo trasferimento da San Gavino Monreale a Sardara. La decisione, maturata a seguito di un deterioramento dei rapporti con l’amministrazione comunale guidata da Stefano Altea, solleva interrogativi sull’impatto delle dinamiche politiche sulla vita culturale del territorio e sulla capacità delle piccole comunità di sostenere iniziative di rilievo. Un festival in crescita e un legame con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni: San Gavino Monreale pronta a ospitare una grande edSan Gavino Monreale si prepara a festeggiare i 40 anni del suo Carnevale Storico.

San Gavino Monreale: libro di Giuseppe Porcu “Gli anni sospesi” presenta testimonianza di un sardo a DachauVenerdì 13 febbraio alle 18, a Casa Dona Maxima di San Gavino Monreale, si terrà la presentazione del libro *Gli anni sospesi* di Giuseppe Porcu.

Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; NONANTOLA FILM FESTIVAL 20 - Novità per festeggiare i 20 anni della manifestazione; Sanremo 2026, Chiello: Vado al Festival perché mi annoiavo e non avevo niente da fare; Andrea Pucci rinuncia al Festival ed è già Sanremo Gate (e questo è tutto quello che non torna).

Vi spiego perché ho voluto Morgan a Sanremo 2026: Chiello rompe il silenzio prima del FestivalChiello a Sanremo 2026 con Ti penso sempre, anticipando l’album Agonia: il cantautore racconta il rapporto con la gara, le influenze musicali e perché ha scelto Morgan per il duetto di venerdì ded ... gay.it

Perché Sanremo è Sanremo?: stasera su Rai 5 comincia la febbre del FestivalLe polemiche, gli scandali, i drammi, le crisi degli ascolti e il rinnovato successo. Le vallette e gli ospiti internazionali ... iodonna.it

Turchi al Carnevale di Monti Al Carnevale di Monti, il Comitato San Gavino 1979 ha portato in scena una mascherata da turchi, tra costumi curati, colori intensi e grande impatto scenico Una rappresentazione originale che ha arricchito la festa con fant facebook

Primo impianto in Sardegna di pacemaker senza fili per via giugulare. Intervento eseguito all'ospedale di San Gavino #ANSA x.com