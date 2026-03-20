Monopattini elettrici dal 16 maggio scattano targa e assicurazione obbligatorie | cosa cambia per chi li usa

A partire dal 16 maggio 2026, tutti i monopattini elettrici devono essere dotati di targa e assicurazione obbligatorie. Chi utilizza questi mezzi senza rispettare la nuova normativa rischia multe che possono arrivare fino a 400 euro. Gli utenti avranno a disposizione 60 giorni di tempo per mettere in regola i propri veicoli, altrimenti dovranno affrontare sanzioni.

Dal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro, con 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione: cosa cambiaSta per cambiare tutto per chi usa i monopattini elettrici a Roma e in tutta Italia.

Leggi anche: Monopattini elettrici, arrivano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia da primavera

Tutti gli aggiornamenti su Monopattini elettrici

Temi più discussi: Monopattini elettrici, obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio: costi e sanzioni; Monopattini elettrici, targhino e assicurazione obbligatori dal 16 maggio: costi e modalità | Quattroruote.it; Monopattini elettrici, targhino obbligatorio dal 16 maggio: fino a 400 euro di multa per chi circola senza. Come chiederlo e quanto costa; Monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazione.

Monopattini elettrici, dal 16 maggio scattano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia per chi li usaDal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro, con 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Ecco tutto quello ... fanpage.it

Monopattini elettrici: dal 16 maggio 2026 targa e assicurazione obbligatorie, cosa fareDal 16 maggio 2026 targa e assicurazione obbligatorie per i monopattini elettrici. Come richiedere il targhino (8,66€), quanto costa l'assicurazione e le multe fino a 400€. lifestyleblog.it

Telesveva. . Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta l’obbligo di targa e assicurazione #puglia #attualità #monopattini #targa #assicurazione - facebook.com facebook

Monopattini elettrici: dal 16 maggio 2026 scattano targa e assicurazione obbligatorie. Multe fino a 400 euro intermediachannel.it/2026/03/19/mon… #monopattini #assicurazioni #targa #multe #MobilitàUrbana x.com