Dal 16 maggio entreranno in vigore nuove regole per i monopattini elettrici in Italia. Chi li utilizza dovrà dotarsi di targa e assicurazione, obblighi previsti dalla normativa che entrerà in vigore. Queste novità interesseranno gli utenti che usano i monopattini in centro città, modificando le modalità di circolazione e gestione dei mezzi.

Dal prossimo 16 maggio per i monopattini elettrici in circolazione in Italia scatteranno nuovi obblighi destinati a cambiare in modo concreto le regole per chi utilizza questi mezzi nei centri urbani. A partire da quella data, infatti, i proprietari dovranno dotarsi sia di un contrassegno identificativo sia di una copertura assicurativa. La novità arriva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina le modalità operative della piattaforma telematica attraverso cui sarà possibile richiedere e gestire il rilascio della targa per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. A richiamare l’attenzione sul provvedimento è Assoutenti, che sottolinea come il nuovo sistema introduca una stretta significativa su un mezzo di trasporto sempre più diffuso nelle città italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Monopattini, cambia tutto: da maggio scattano targa e polizza obbligatoria

Articoli correlati

Leggi anche: Monopattini elettrici, arrivano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia da primavera

Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decollaL’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici stenta a tradursi in realtà.

MONOPATTINI ELETTRICI OBBLIGO TARGA E ASSICURAZIONE

Contenuti utili per approfondire Monopattini cambia tutto da maggio...

Temi più discussi: Roma, nuove regole per lo sharing di monopattini e bici; Stop ai monopattini in un tratto di via Emilia a Voghera: la sicurezza pedonale prima di tutto; Anthropic rimossa dal Pentagono: lo scontro che cambia tutto.

Monopattini elettrici verso la svolta, da maggio scattano targa e Rc: ecco le nuove regoleNuove regole per la mobilità urbana: da metà mese scattano monopattini targa rc obbligatorie maggio. Il decreto spiega come ottenere il contrassegno, pagare la targa e attivare l’assicurazione obbliga ... notizie.it

Monopattini elettrici, scatta il targhino obbligatorio: previste sanzioni pesantiI trasgressori che dal 16 maggio non inseriranno il targhino sui monopattini elettrici rischieranno multe molto salate. Scopriamo tutte le nuove regole ... virgilio.it

Assoutenti, dal 16 maggio targa e assicurazione obbligatori per monopattini. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro. - facebook.com facebook

Monopattini, scatta l’obbligo di targa e assicurazione: come fare e quanto si spenderà x.com