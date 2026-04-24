Un cambiamento improvviso riguarda le norme sui monopattini elettrici, con l’assicurazione che slitta al 16 luglio, mentre la targa obbligatoria rimane prevista da maggio. La data che era stata annunciata come scadenza si è improvvisamente dissolta, lasciando incertezza sui tempi di applicazione. La targa, invece, si mantiene come requisito già annunciato, pronto a entrare in vigore tra poche settimane.

C’è una data che sparisce dal calendario e un’altra che resta lì, immobile, pronta a diventare realtà. Nel caos normativo che da mesi circonda i monopattini elettrici, il governo sceglie la linea del rinvio selettivo: l’assicurazione obbligatoria slitta, ma la “targa” resta. E per chi circola ogni giorno in città, la differenza non è solo tecnica, è concreta. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno ufficializzato lo slittamento al 16 luglio 2026 dell’obbligo di Rc per i monopattini elettrici. Una decisione che arriva dopo le segnalazioni dell’Ania, l’associazione delle compagnie assicurative, che ha evidenziato problemi tutt’altro che marginali: i sistemi informatici necessari per gestire le polizze semplicemente non sono pronti.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Monopattini, cambia tutto all’ultimo minuto: assicurazione rinviata al 16 luglio, targa obbligatoria da maggio

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