Monopattini Lo Russo biasima i delinquenti su due ruote e se la prende con Salvini per la targa | Stupisce la sua lentezza

Il 5 maggio, durante la trasmissione ‘Tuttocittà’ trasmessa su ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip, il sindaco ha commentato la situazione dei monopattini in città, criticando alcune persone che li utilizzano in modo scorretto. Ha anche espresso disappunto per la gestione di Salvini riguardo a una targa, definendola lenta. La discussione si è svolta in diretta, con il sindaco che ha risposto alle domande dei conduttori e degli ascoltatori.