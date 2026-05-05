Monopattini Lo Russo biasima i delinquenti su due ruote e se la prende con Salvini per la targa | Stupisce la sua lentezza
Il 5 maggio, durante la trasmissione ‘Tuttocittà’ trasmessa su ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip, il sindaco ha commentato la situazione dei monopattini in città, criticando alcune persone che li utilizzano in modo scorretto. Ha anche espresso disappunto per la gestione di Salvini riguardo a una targa, definendola lenta. La discussione si è svolta in diretta, con il sindaco che ha risposto alle domande dei conduttori e degli ascoltatori.
Quest'oggi, 5 maggio, Stefano Lo Russo, è intervenuto nella trasmissione ‘Tuttocittà. Il sindaco in diretta’, come ogni martedì mattina, ai microfoni di ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip. Il primo cittadino di Torino ha commentato il caso che ha fatto scalpore a fine aprile, il 29 pomeriggio: nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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