Il ministro ha annunciato nuove regole per i monopattini, chiedendo l'obbligo di casco, targa e assicurazione. Ha spiegato che la sicurezza stradale rappresenta una delle sue priorità, sia nel ruolo di ministro sia come genitore. La proposta mira a regolamentare l'uso di questi mezzi, con l'obiettivo di tutelare chi li utilizza e prevenire incidenti sulla strada. La misura sarà inserita in un disegno di legge in discussione in Parlamento.

« La sicurezza stradale era una delle mie priorità. E’ una delle mie priorità da ministro e da genitore. Nel primo anno di nuovo Codice abbiamo avuto oltre 100 morti in meno e più di mille feriti in meno». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, partecipando alla presentazione della prima targa per i monopattini nell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. «Conto che il buon senso di chi è alla guida - ha aggiunto Salvini - continui a dare questi ottimi risultati. Adesso arriviamo come promesso anche sui monopattini perché, purtroppo, morti, feriti, incidenti, danni anche gravi sono causati anche su queste due ruote che a volte, truccate, vanno anche a 40, 50, 60 all’ora».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvini: "Casco, targa e assicurazione per il bene di chi usa monopattini"

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