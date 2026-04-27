A Foggia la prima targa per monopattini in Italia | Salvini dà il via alla nuova era della mobilità urbana

A Foggia è stata installata la prima targa in Italia dedicata a un monopattino elettrico. La targa, simile a quelle utilizzate per altri veicoli, segna l'inizio di un nuovo sistema di identificazione per i mezzi di mobilità leggera. L'installazione è avvenuta recentemente nella città pugliese e rappresenta il primo esempio di questo tipo di segnaletica utilizzata per monopattini nel paese.

È stata realizzata a Foggia - come tutte le targhe italiane - il primo 'targhino' destinato a un monopattino elettrico in Italia. L’iniziativa prende forma all’Istituto Poligrafico Zecca di Stato dove questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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