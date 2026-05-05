L'inclusione si traduce in azioni concrete che permettono a tutti di partecipare attivamente alla vita sociale. Un esempio si vede nelle iniziative del settore pubblico, che promuovono l'accesso e l'integrazione di persone in condizioni di difficoltà. La solidarietà si manifesta attraverso il sostegno reciproco e il rafforzamento dei legami tra individui e comunità. Questi interventi mirano a rendere più equa e accogliente la società.

Solidarietà cosa significa? Aiutarsi a vicenda, soprattutto se in difficoltà. È un valore importante: benessere e inclusione di ogni persona dipendono dalla misura in cui il servizio pubblico riesce a renderla partecipe della comunità in cui vive. Promuovere la crescita e l’integrazione sociale e lavorativa di tutte le persone, è un dovere dello Stato che deve prendersene cura e migliorarne la vita, come previsto da Costituzione e politiche di coesione sociale. In un mondo dove prevale la cultura dello scarto, è quanto mai necessario contribuire al superamento della discriminazione, partendo dall’analisi di problemi e disagi, ma anche facendo leva su capacità e qualità di ciascuno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mondo più umano: quando l’inclusione diventa realtà

Insieme voliamo più in alto, l'inno di Inclusione in Movimento

Notizie correlate

I report sui social segnalano il ritorno dell’umano: quando la realtà è più virale dell’intelligenza artificialeIn queste ultime ore i social sono pervasi di video spesso amatoriali sulla guerra con l’Iran, ma non questo di cui voglio parlarvi, sebbene sia un...

“Homo Sum”: quando il liceo diventa coscienza del mondoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Mondo più umano: quando l’inclusione diventa realtà; Dolo. La tragedia più antica del mondo e un nemico profondamente umano; Il cristiano è un professionista della ricerca; Il 2026 ha ucciso anche le storie distopiche?.

Elon Musk è ancora l’uomo più ricco al mondo secondo Forbes, chi c’è nella nuova classifica 2026Secondo la nuova classifica di Forbes, 3.428 imprenditori, investitori ed eredi sono nella lista dei miliardari. Si tratta di 400 persone in più rispetto al 2025 con un patrimonio complessivo record ... fanpage.it

Amsterdam è la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. I politici della città hanno spiegato che la scelta deriva dalla volontà di allineare il paesaggio urbano agli obiettivi ambientali del governo l - facebook.com facebook

#Inter campione d'Italia: cosa succedeva nel mondo quando la Juve vinceva il 21° scudetto x.com