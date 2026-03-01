Negli ultimi giorni i social sono invasi da video amatoriali sulla guerra con l’Iran, mostrando scene di conflitto e testimonianze dirette. In questo contesto, si nota un ritorno dell’umano, con contenuti che mettono in primo piano le persone coinvolte anziché l’intelligenza artificiale o le analisi ufficiali. I video condivisi sono stati caricati da utenti comuni e spesso mostrano momenti di vita quotidiana e di tensione.

In queste ultime ore i social sono pervasi di video spesso amatoriali sulla guerra con l’Iran, ma non questo di cui voglio parlarvi, sebbene sia un buon punto di partenza: la realtà di una guerra che scoppia più virale di qualsiasi contenuto prodotto con l’AI, le riprese di un missile girate con un telefonino qualsiasi più importanti di qualsiasi prodotto visivo generato. È significativo perché il trend di gradimento dei contenuti creati con l’AI si sta riducendo a prescindere dalle guerre e dalle tragedie. Il report di Social Trends 2026 di Ogilvy parla esplicitamente di una nuova fase dei social caratterizzata dal “return to real”, un ritorno al reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I report sui social segnalano il ritorno dell’umano: quando la realtà è più virale dell’intelligenza artificiale

Saro Spadaro, intelligenza artificiale e capitale umano: la nuova rotta dell’hospitality internazionaleNel mondo dell’hospitality e del real estate caraibico, Saro Spadaro è da oltre venticinque anni una figura di riferimento.

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

I Analyzed 50 Billionaires: Here’s What They Have in Common

Aggiornamenti e contenuti dedicati a social segnalano

Discussioni sull' argomento La frode bancaria digitale nasce sui social. E finisce per svuotare il conto; Sanremo 2026 sui social: DeRev stima l’impatto delle community sul televoto; Lavoro, quanto i profili social influenzano la valutazione sui candidati: i dati; Contrastare gli usi dannosi dell'IA.

Mi ha risposto. Ha scritto che gli effetti avversi si segnalano tramite i canali ufficiali. Che i social non sono il mezzo adeguato. E ha ragione. Forse però non sa una cosa. Io quei canali li ho seguiti. Segnalazione fatta. Domanda di indennizzo presentata. Correla - facebook.com facebook

In India le piattaforme social dovranno rimuovere i contenuti illegali entro 3 ore dalla segnalazione x.com