Homo Sum | quando il liceo diventa coscienza del mondo

Un progetto studentesco che va oltre le pareti della scuola e si trasmette a livello internazionale, diventando un punto di riferimento per la riflessione civica. È raro che un’iniziativa realizzata da studenti raggiunga un pubblico così ampio e susciti interesse al di fuori del contesto scolastico. Lo sviluppo di questa produzione ha coinvolto giovani impegnati in tematiche di attualità e diritti civili, portando a un confronto più ampio sulla società.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Fiat 500, molto più di un’auto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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