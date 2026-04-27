Furto al Conad di Opicina nella notte | svuotate le casse automatiche

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, il supermercato Conad di Opicina è stato vittima di un furto. Secondo quanto riferito, le casse automatiche sono state svuotate dai malviventi, che hanno agito indisturbati. L'episodio è stato segnalato dalle autorità e le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuna altra informazione è stata diffusa in merito ai danni o alle eventuali conseguenze.

Svaligiate le casse automatiche del Conad di Opicina. Come riporta Il Piccolo, è successo nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile. I ladri avrebbero rotto una porta di emergenza, facendo scattare l’allarme e poi staccandolo dal muro. Le telecamere, tuttavia, dovrebbero aver ripreso il.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Correggio, rubate le casse automatiche al Conad CityCorreggio (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 – Ladri in azione, la scorsa notte, ai danni del Conad City di via Tondelli a Correggio. Leggi anche: Blitz dei ladri in farmacia. Rubate le casse automatiche Contenuti utili per approfondire Furto al Conad di Opicina nella notte: svuotate le casse automaticheI ladri sono entrati da una porta d’emergenza, hanno disattivato l’allarme e svuotato tre casse su quattro. Indagini in corso con le immagini delle telecamere ... triesteprima.it Furto al Conad: rubano 15 bottiglie di superalcolici, arrestato 29enne si cerca la compliceFurto al Conad: rubano 15 bottiglie di superalcolici, arrestato 29enne si cerca la complice. A lanciare l'allarme il direttore del super. primabrescia.it