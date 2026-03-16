blitz dei ladri in farmacia rubate le casse automatiche

Qualche giorno fa, dei ladri hanno preso di mira la farmacia Collevario in via Roma a Macerata, rubando le casse automatiche. L’irruzione ha causato danni alla porta d’ingresso, che rimane ancora fuori uso. La farmacia è stata presa di mira in modo violento, lasciando tracce evidenti dell’effrazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ladri in azione nella farmacia Collevario, in via Roma a Macerata. Il colpo è di qualche giorno fa, ma le conseguenze sono ancora ben visibili visto che una delle porte d’ingresso della struttura è ancora fuori uso, per colpa dei danni causati dai malviventi. Il blitz è scattato a notte fonda, attorno alle 3, quando i ladri hanno forzato la porta a vetri della farmacia, per poi farsi largo all’interno del locale. L’obiettivo dei malviventi era chiaro: le casse automatiche. Nel giro di poco tempo i banditi sono riusciti a impossessarsene, per poi far perdere le proprie tracce. Da quantificare il bottino, ma secondo le prime stime all’interno delle casse automatiche non ci sarebbero state cifre ingenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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